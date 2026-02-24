Finanzen

MTU-Aktie nach Rekordhoch unter Druck: Ausblick und sinkende Margen belasten

Die MTU Aero Engines-Aktie gerät nach starken Zahlen und ehrgeizigen Zielen spürbar unter Druck. Trotz Rekordhoch mehren sich Zweifel an Margen, Barmitteln und Bewertung. Steht der DAX-Wert vor einer Verschnaufpause – oder eröffnet der Rücksetzer neue Chancen?