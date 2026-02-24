Finanzen

Novo Nordisk-Aktie fällt weiter: Analysten stufen ab nach Studienflop – wie geht es weiter?

Die Novo Nordisk-Aktie befindet sich nach enttäuschenden Studiendaten im freien Fall. Analysten senken reihenweise ihre Kursziele, der Novo Nordisk-Aktienkurs fällt auf das Niveau von 2021. War es das mit der Wachstumsstory – oder eröffnet sich jetzt eine neue Chance?