Finanzen

Novo Nordisk-Aktie fällt weiter: Analysten stufen ab nach Studienflop – wie geht es weiter?

Die Novo Nordisk-Aktie befindet sich nach enttäuschenden Studiendaten im freien Fall. Analysten senken reihenweise ihre Kursziele, der Novo Nordisk-Aktienkurs fällt auf das Niveau von 2021. War es das mit der Wachstumsstory – oder eröffnet sich jetzt eine neue Chance?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
24.02.2026 09:24
Lesezeit: 2 min
Novo Nordisk-Aktie fällt weiter: Analysten stufen ab nach Studienflop – wie geht es weiter?
Die Novo Nordisk-Abstufung durch mehrere Banken belastet den Novo-Aktienkurs schwer. (Foto: iStockphoto.com/Victor Golmer) Foto: Victor Golmer

Im Folgenden:

  • Warum bricht der Novo Nordisk-Aktienkurs um mehr als 16 Prozent ein?
  • Wie schwer wiegt das Scheitern in der REDEFINE-4-Studie?
  • Weshalb sprechen Analysten von einer drastischen Novo Nordisk-Abstufung?

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

