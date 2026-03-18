Finanzen

US-Börsen: US-Leitindizes fielen auf den tiefsten Stand seit vier Monaten

Die US-Aktienmärkte beendeten den Handelstag am Mittwoch mit Kursverlusten, die durch die Entscheidung der Federal Reserve, die Leitzinsen unverändert zu belassen, weiter befeuert wurden.
Autor
Bonnier Investor
18.03.2026 22:25
Lesezeit: 1 min
US-Börsen: US-Leitindizes fielen auf den tiefsten Stand seit vier Monaten
Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Der Dow Jones Industrial Average fiel um fast 1,6 Prozent und der S&P 500 um 1,3 Prozent. Beide Indizes schlossen damit auf dem tiefsten Stand seit vier Monaten, berichtete Yahoo News. Der Nasdaq Composite Index büßte 1,4 Prozent seines Wertes ein.

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