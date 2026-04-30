Finanzen

Puma-Aktie: Umsatz sinkt, Ergebnis steigt - was das für Anleger bedeutet

Nach einem schwierigen Start ins Jahr liefert die Puma-Aktie gemischte Signale: Sinkende Erlöse treffen auf verbesserte Ergebnisse. Die aktuellen Puma-Zahlen werfen daher eine zentrale Frage auf: Wie robust ist der MDAX-Wert wirklich aufgestellt?
Autor
avtor
Markus Gentner
30.04.2026 09:21
Lesezeit: 1 min
Puma-Aktie: Umsatz sinkt, Ergebnis steigt - was das für Anleger bedeutet
Puma kämpft mit Umsatzrückgang, verbessert aber die Ergebnisse - die Puma-Aktie reagiert entsprechend. (Foto: dpa) Foto: Alexander Shapovalov

Puma-Aktie: Ergebnis verbessert sich trotz Umsatzrückgang – Lagerabbau schreitet voran

Die Puma-Aktie steht im Fokus, nachdem der Sportartikelhersteller Puma mit sinkenden Umsätzen in das neue Jahr gestartet ist. Der MDAX-Wert wurde dabei durch den starken Euro sowie eine schwächere Nachfrage in der europäischen Region EMEA belastet. So gingen die Erlöse des sich im Umbau befindlichen Unternehmens um 6,3 Prozent auf knapp 1,87 Milliarden Euro zurück, wie Puma am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte.

Währungsbereinigt lag das Minus bei einem Prozent. Positiv entwickelte sich hingegen der Abbau der zu hohen Lagerbestände, was auch für die Puma-Bilanz relevant ist und den Puma-Aktienkurs stabilisieren könnte.

Puma-Aktie profitiert: Verbesserte Bilanz und starke Ergebnisentwicklung

Die Puma-Zahlen zeigen jedoch eine Verbesserung der Ergebnisse. Unterstützt wurde dies durch die Auflösung von Wertberichtigungen für Vorratsbestände, geringere Frachtkosten sowie einen höheren Anteil im eigenen Einzelhandel. Belastungen ergaben sich durch Rabatte sowie Währungseffekte. So erhöhte sich das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um fünf Prozent auf 64,4 Millionen Euro. In diesen Puma-Zahlen sind Kosten für das laufende Sparprogramm nicht enthalten. Das Konzernergebnis verbesserte sich deutlich von 0,5 Millionen auf 26,5 Millionen Euro. Die Prognose bestätigte Puma, was für den MDAX-Wert und die Puma-Aktie sowie den weiteren Puma-Aktienkurs von Bedeutung ist.

"Operativ sind wir solide in unser Übergangsjahr 2026 gestartet", kommentierte Konzernchef Arthur Hoeld. "Wir konnten unsere Lagerbestände schneller als geplant abbauen, haben unser Produktportfolio und operative Ineffizienzen reduziert." Diese Aussagen unterstreichen die Entwicklung der Puma-Bilanz und könnten die Perspektiven für die Puma-Aktie weiter beeinflussen.

MDAX-Wert Puma: Positive Signale treffen auf unsicheren Ausblick

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Puma-Aktie zeigen ein gemischtes Bild. Während die rückläufigen Umsätze und die schwächere Nachfrage weiterhin belasten, liefern die verbesserten Ergebnisse und der Fortschritt beim Lagerabbau positive Signale. Besonders die Puma-Zahlen verdeutlichen, dass das Unternehmen operativ Fortschritte macht und Kostenstrukturen optimiert. Dennoch bleibt der Ausblick unsicher, da externe Faktoren wie Währungseffekte und Konsumzurückhaltung weiter Druck ausüben könnten. Für Anleger bedeutet dies: Der MDAX-Wert bietet Chancen, ist aber weiterhin mit Risiken behaftet. Entscheidend wird sein, ob sich die Stabilisierung des Puma-Aktienkurses nachhaltig fortsetzen kann.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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