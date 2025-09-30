Finanzen

Uran-ETF-Vergleich: Die besten ETF Fonds auf Atomkraft im Test – künstliche Intelligenz braucht Strom

Künstliche Intelligenz braucht Strom, sehr viel Strom. Dieser große Stromhunger von KI zwingt beispielsweise Google, eigene Kernkraftwerke zur Energieerzeugung zu bauen. Nicht nur aus diesem Grund investieren Börsenprofis in Uran-ETFs und erhoffen sich langfristig hohe als Renditechancen. Im folgenden Uran-ETF-Vergleich erfahren Sie, welche ETF Fonds auf Kernkraft die besten sind und welche Herausforderungen bei einem solchen ETF-Investment lauern.