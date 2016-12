Banken-Krach: Ukraine muss größte Bank des Landes retten

Banken-Krise

Die Ukraine will die größte Privatbank des Landes verstaatlichen. Ins Risiko gehen mit dieser Entscheidung die europäischen Steuerzahler, die die ukrainische Regierung seit Monaten über Wasser halten.

Die Ukraine will laut Reuters die größte Bank des Landes verstaatlichen. Das Finanzministerium werde die PrivatBank übernehmen, teilte die Regierung am Sonntagabend mit. Der Staat werde einen stabilen Betrieb des Geldhauses sicherstellen. Der Schritt erfolge in Abstimmung mit den internationalen Geldgebern und deren Unterstützung. Am Montag sollen weitere Informationen zu der Maßnahme folgen. Die Regierung reformiert derzeit den Finanzsektor.

Die Ukraine faktisch pleite und kann nur mit Krediten des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der europäischen Steuerzahler überleben. Alle Bemühungen, die Korruption einzudämmen, sind bisher gescheitert. Es ist unklar, welche Risiken den deutschen Steuerzahlern aus einer Banken-Rettung in der Ukraine entstehen werden.

