Macron gewinnt Wahlen in Frankreich deutlich

Frankreich

Emmanuel Macron hat die Präsidentenwahl in Frankreich klar gewonnen.

Emmanuel Macron wird Frankreichs neuer Präsident. Macron siegte in der Stichwahl am Sonntag klar vor Marine Le Pen. In der Europäischen Union reagierten Politiker und Wirtschaftsexperten mit Erleichterung auf das Ergebnis.

Ersten Hochrechnungen zufolge kommt Macron auf mindestens 65 Prozent der Stimmen, Le Pen erhält maximal 35 Prozent. Der 39-jährige Macron wird der jüngste Präsident, den das Land je hatte. Schon kurz vor Veröffentlichung der Hochrechnungen sprang der Euro über die Marke von 1,10 Dollar – erstmals seit der US-Wahl im November.

Le Pen räumte ihre Niederlage ein und gratulierte Macron. „Frankreich hat die Kontinuität gewählt“, erklärte sie. Der Sieg ihrer Partei sei historisch, der Front National werde die größte Oppositionskraft gegen Macron sein.

„Herzlichen Glückwunsch, @EmmanuelMacron“, twitterte der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Regierungssprecher Steffen Seibert. „Ihr Sieg ist ein Sieg für ein starkes geeintes Europa + für die deutsch-französische Freundschaft.“ Bundesaußenminister Sigmar Gabriel schrieb per Twitter: „Liberté, Egalité, Fraternité! Das hat #Frankreich heute gewählt. Die Grande Nation war, ist und bleibt in der Mitte und im Herzen Europas.“

Macron, ein früherer Wirtschaftsminister und ehemaliger Investmentbanker, war unter anderem mit dem Ziel angetreten, die Unternehmenssteuer von 33 auf 25 Prozent zu senken. An der 35-Stunden-Woche will Macron festhalten, die Unternehmen sollen sie aber flexibler mit ihren Beschäftigten aushandeln können. Binnen fünf Jahren sollen 50 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern investiert werden, unter anderem in erneuerbare Energien und Infrastruktur. Zugleich sind 60 Milliarden Euro an Einsparungen bei den Staatsausgaben vorgesehen.

Die deutsche Wirtschaft hofft nun auf rasche Reformen im Nachbarland. „Wenn sich der Reformstau in Frankreich in den kommenden Jahren auflösen würde, wäre das ein ermutigendes Signal für die wirtschaftliche Entwicklung Europas“, erklärte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer. „Damit könnte sich Europa weiter aus der Krise arbeiten und die EZB zu einem normalen Zinsniveau zurückkehren.“ Ein wettbewerbsfähiges und stabiles Frankreich sei zudem ein wichtiger Partner, um international für Offenheit zu werben. Frankreich ist nach China der wichtigste deutsche Handelspartner.

Jeder Vierte Wahlberechtigte blieb allerdings der Abstimmung fern. Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl lag Umfragen zufolge bei rund 75 Prozent, vor fünf Jahren waren es noch knapp 80 Prozent gewesen. Auch in der ersten Runde im April lag die Wahlbeteiligung mit rund 78 Prozent noch deutlich höher.

Vor allem viele Linke waren nach der ersten Runde, als sich elf Kandidaten bewarben, enttäuscht vom Abschneiden ihrer Kandidaten und gingen nicht wählen. Erstmals bestritten eine Stichwahl zwei Kandidaten, die weder den Konservativen noch den Sozialisten angehören, die bislang traditionell die Präsidenten stellten. Der scheidende sozialistische Präsident Francois Hollande war nicht für eine zweite Amtszeit angetreten.

Die Wahl fand unter erheblichen Sicherheitsvorkehrungen statt, mehr als 50.000 Polizisten und Gendarmen sowie 7000 Soldaten waren im Einsatz. In Frankreich gilt nach einer Serie schwerer Anschläge mit mehr als 230 Toten noch immer der Ausnahmezustand.

*** Für PR, Gefälligkeitsartikel oder politische Hofberichterstattung stehen die DWN nicht zur Verfügung: Unsere Prinzipien: Kritische Distanz zu allen und klare Worte. Das gefällt natürlich vielen nicht: Der Bundesregierung, den EU-Behörden, den Netzwerken der Parteien, den Lobbyisten, Medien unter staatlicher Aufsicht, verschiedenen Agitatoren aus dem In- und Ausland. Diese Player behindern uns nach Kräften und attackieren unser Geschäftsmodell.

Daher bitten wir Sie, liebe Leserin und Leser, um Ihre Unterstützung: Sichern Sie die Existenz der DWN!

Hier können Sie sich für einen kostenlosen Gratismonat registrieren. Wenn dieser abgelaufen ist, erhalten Sie automatisch eine Nachricht und können dann das Abo auswählen, das am besten Ihren Bedürfnissen entspricht. Einen Überblick über die verfügbaren Abonnements bekommen Sie hier. ***