Deutsche Industrie verzeichnet steigende Auftragszahlen

Industrie

Die Aufträge der Industrie sind im Juni deutlich gestiegen. Sie kamen vor allem aus Deutschland.

Die deutsche Industrie hat ihre Aufträge im Juni wegen der anziehenden Nachfrage auf dem Heimatmarkt doppelt so stark gesteigert wie von Analysten erwartet, berichtet Reuters. Die Unternehmen erhielten 1,0 Prozent mehr Bestellungen als im Mai, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet, nachdem es im Vormonat bereits einen Anstieg von 1,1 Prozent gegeben hatte. „Die Ordertätigkeit deutet auf eine weitere leichte Belebung der Industriekonjunktur hin“, betonte das Ministerium. Im gesamten Frühjahr hätten die Bestellungen um 0,8 Prozent „über dem Niveau des starken ersten Quartals“ gelegen.

Die Inlandsaufträge zogen im Juni um 5,1 Prozent an, nachdem sie sich in den drei Vormonaten nicht so gut entwickelt hatten. Dagegen schrumpften die Bestellungen aus dem Ausland um 2,0 Prozent. Dabei sank die Nachfrage aus der Euro-Zone um 2,4 Prozent, die aus dem Rest der Welt um 1,5 Prozent.

Die Aufträge für Investitionsgüter wie Maschinen gingen diesmal um 0,8 Prozent zurück, während die für Konsumgüter um 2,3 Prozent wuchsen. Die Nachfrage nach Vorleistungen wie Chemikalien kletterte um 3,7 Prozent.

