Bank-Aktien stehen europaweit unter Druck

Aktien

Anleger trennen sich in ganz Europa von Bank-Aktien.

Vor dem Hintergrund der gestiegenen Möglichkeit einer militärischen Eskalation zwischen den USA und Nordkorea haben Anleger am Mittwoch europaweit Finanzwerte aus ihren Depots geworfen, berichtet Reuters. Im Schnitt büßten die Titel in der Euro-Zone über zwei Prozent ein.

Deutsche Bank und Commerzbank sowie in Paris die Societe Generale verloren jeweils mehr als drei Prozent. „In diesem Umfeld will keiner zu viele Banktitel im Depot haben“, sagte ein Händler. Zudem spekulierten wohl einige, dass Zinserhöhungen im Falle einer geopolitischen Krise unwahrscheinlicher würden. Der Finanzbranche macht das ultra-niedrige Zinsniveau seit Jahren zu schaffen, und viele hatten gehofft, mit der Zinswende in den USA würde sich die Lage für die Geldhäuser bald verbessern.

Der Dax sank am Mittwoch gegen Mittag um 1,23 Prozent auf 12 140,77 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte gab um 1,50 Prozent auf 24 775,80 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 1,45 Prozent auf 2251,19 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,41 Prozent runter. An den asiatischen Börsen hatten die zunehmenden Spannungen zwischen Nordkorea und den USA die Kurse ebenfalls belastet.

Hierzulande ging derweil die Bilanzsaison weiter mit Geschäftszahlen des Rückversicherers Munich Re und des Versorgers Eon, beide aus dem Dax, sowie einigen Vertretern aus der zweiten und dritten Reihe.

Beim weltgrößten Rückversicherer Munich Re hatten geringere Katastrophenschäden und eine Steuergutschrift einen Gewinneinbruch im zweiten Quartal abgemildert. Munich-Re-Papiere verloren zuletzt gut 1 Prozent. Der Energiekonzern Eon profitierte im zweiten Quartal von der Rückzahlung der Atomsteuer und will den Aktionären nun mehr Dividende zahlen. An den Eon-Aktien prallte dies jedoch ab, sie gaben um mehr als eineinhalb Prozent nach.

Die Papiere des Autozulieferers und Reifenkonzerns Continental gewannen ganz oben im Dax rund 1 Prozent, nachdem die Deutsche Bank das Kursziel von 200 auf 230 Euro angehoben hatte. Die Anteile der Commerzbank und der Deutschen Bank sackten am Dax-Ende indes um mehr als drei beziehungsweise mehr als zweieinhalb Prozent ab. Der Bankensektor war europaweit der schwächste.

