Boston: 40.000 Demonstranten gegen ein Grüppchen Free-Speech-Protestler

USA

In Boston haben tausende Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert.

In der US-Stadt Boston haben sich am Samstag tausende Demonstranten einer Kundgebung einer Gruppe von Protestlern in den Weg gestellt, die für Meinungsfreiheit demonstrieren wollten. Die Demonstranten gaben an, dass die Protestler Rassisten, Nazis und Nationalisten seien. Ein Polizeisprecher sagte, es seien 40.000 Demonstranten auf den Straßen gewesen. Sie war damit weitaus größer als die angekündigte Versammlung, die offenbar nur einige Dutzend Teilnehmer anzog. Polizisten eskortierten die rechten Demonstranten durch die Menge der Gegendemonstranten.

Thousands of counter-demonstrators surrounded the area cordoned for „free speech“ rally in Boston earlier Saturday https://t.co/0JtCW2KO55 pic.twitter.com/pkRLgV76xl — ABC News (@ABC) August 19, 2017

Größere gewalttätige Zusammenstöße wie eine Woche zuvor in Charlottesville im Bundesstaat Virginia blieben in Boston zunächst aus. Die Polizei berichtete von vereinzelten Rangeleien mit Demonstranten, Kundgebungsteilnehmer hätten Polizisten mit Flaschen und Steinen beworfen. Etwa 20 Menschen seien festgenommen worden.

Police in riot gear appeared to scuffle with a large crowd of „Free Speech“ rally counter-protesters in Boston: https://t.co/0NmOzmQzHQ pic.twitter.com/2qHN7SZ6ax — CBS News (@CBSNews) August 19, 2017

Einige Kundgebungsteilnehmer warfen der Polizei empört vor, „Nazis“ zu schützen, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Die Gegendemonstranten buhten ihre Gegner auf ihrem Weg zur Kundgebung aus. In Sprechchören wandten sie sich gegen „Faschisten“ und den rassistischen Ku Klux Klan. Auf Luftbildern war zu sehen, dass die Gegendemonstranten eine der Hauptstraßen von Boston über mehrere Häuserblocks hinweg füllte.

Einige Demonstranten attackierten die Polizei mit Flaschen, die mit Urin gefüllt waren:

#BPD is asking individuals to refrain from throwing urine, bottles and other harmful projectiles at our officers. — Boston Police Dept. (@bostonpolice) August 19, 2017

Boston PD Commissioner William Evans: We had 40,000 people „standing tall against bigotry and hatred in our city, and that’s a good feeling“ pic.twitter.com/g7NBoLxieR — ABC News Politics (@ABCPolitics) August 19, 2017

US-Präsident Donald Trump schickte zwei widersprüchliche Tweets. Zuerst kritisierte er die Demonstranten und schrieb: „Sieht so aus, als seien viele Anti-Polizei-Agitatoren in Boston“, schrieb der Präsident auf Twitter. „Die Polizei wirkt hart und geschickt.“

Wenig später lobte er die Demonstranten:

I want to applaud the many protestors in Boston who are speaking out against bigotry and hate. Our country will soon come together as one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2017

Zu der ursprünglichen Kundgebung in Boston hatten mehrere Gruppierungen aufgerufen. Sie gaben an, für die Meinungsfreiheit demonstrieren zu wollen. Die Stadtverwaltung hatte vorsichtshalber das Tragen jeglicher Waffen im Bereich der Kundgebungen verboten. Sie stellte Zementbarrieren und Müllwagen auf, um Anschläge mit Autos – etwa nach dem Vorbild von Charlottesville – zu verhindern.

*** Für PR, Gefälligkeitsartikel oder politische Hofberichterstattung stehen die DWN nicht zur Verfügung. Daher bitten wir Sie, liebe Leserin und Leser, um Ihre Unterstützung! Hier können Sie sich für einen kostenlosen Gratismonat registrieren. Wenn dieser abgelaufen ist, erhalten Sie automatisch eine Nachricht und können dann das Abo auswählen, das am besten Ihren Bedürfnissen entspricht. Einen Überblick über die verfügbaren Abonnements bekommen Sie hier. ***