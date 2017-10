Bargeld-Verbot wirft indische Wirtschaft massiv zurück

Indien

Seit dem im November 2016 verkündeten Bargeldverbot ist Indien als wichtiger Treiber der Weltwirtschaft teilweise ausgefallen.

Die im November 2016 überraschend verkündete Bargeld-Reform hat das Wachstum der indischen Volkswirtschaft deutlich geschwächt. Indiens Premierminister Narendra Modi hatte am 8. November 2016 für die Bürger des Landes vollkommen überraschend bekanntgegeben, dass mit sofortiger Wirkung alle 500- und 1000-Rupien-Scheine ihre Gültigkeit verlieren. Damit wurden über Nacht rund 86 Prozent des gesamten in Umlauf befindlichen Bargeldes wertlos, weil es sich bei den betroffenen Scheinen um jene mit den größten Nennwerten gehandelt hat.

Wirtschaftsdaten, die Bloomberg zusammengestellt hat, zeigen, dass sich das Verbot negativ auf die Konjunktur ausgewirkt hat. Insbesondere die Arbeitslosigkeit hat deutlich zugenommen – ein Trend, der sich schon kurz nach der Verkündung der Reform angedeutet hatte.

Schätzungen zufolge wird die Anzahl von Arbeitsplätzen in der industriellen Produktion im laufenden Jahr um bis zu 30 Prozent sinken, berichtet Bloomberg. Andere Umfragen zeigen, dass im laufenden Jahr wahrscheinlich so wenig neue Stellen geschaffen werden, wie zuletzt vor 12 Jahren. Zwischen März 2014 und März 2016 soll einem Bericht des Economic & Political Weekly zufolge die Anzahl aller Arbeitsplätze landesweit erstmals seit Erhalt der Unabhängigkeit Ende der 1940er Jahre zurückgegangen sein.

Besondere Relevanz nicht nur für das Land, sondern auch für die Weltwirtschaft, hat die sich seit Monaten abschwächende Kauflaune der Inder. Indien galt lange als rasch wachsendes Land mit einer konsumfreudigen Bevölkerung von etwa 1,3 Milliarden als wichtigster Zukunftsmarkt für Unternehmen und Banken aus den entwickelten Staaten. Die in das Land gesetzten Hoffnungen scheinen sich vorerst nicht zu erfüllen. „Im ersten Halbjahr gaben die Inder den Spitzenplatz beim Asia Consumer Confidence Index ab und ein Bericht der Zentralbank bekräftigte den negativen Ausblick vergangene Woche. Rund 27 Prozent der befragten Inder gaben an, dass ihr Einkommen gesunken sei. Das gesamte Sentiment rutschte in die ‚pessimistische Zone‘. Die Zentralbank beschrieb das Thema Arbeitslosigkeit als größtes Problem“, schreibt Bloomberg.

Die Daten der Zentralbank zeigen, dass die Zukunftsaussichten zur Zeit des Bargeldverbots im November 2016 mit rund 130 Punkten einen vorläufigen Höchstwert erreicht hatten und seitdem auf unter 120 Prunkte gesunken sind. Die Wahrnehmung der aktuellen Lage erreichte zum Zeitpunkt des Verbots etwa 112 Prunkte und wird nun von den befragten Managern mit etwa 95 Punkten bewertet.

„Es gibt eine ganze Reihe von Ungewissheiten, welche den kurzfristigen Ausblick für die indische Wirtschaft verdunkeln. Das Risiko falscher Entscheidungen seitens der Regierung ist hoch“, wird ein Analyst der Deutschen Bank in Mumbai zitiert.

Die Aussichten für die kommenden Monate sind auch deshalb schlecht, weil die Investitionen der Unternehmen zurückgehen. Im dritten Quartal wurden Projekte im Gesamtumfang von 512 Milliarden Rupien (rund 7,8 Milliarden Dollar) verwirklicht und damit so wenig wie seit dem Jahr 2014, berichtet das Centre for Monitoring Indian Economy. Der monetäre Umfang von Investitionsplänen aus dem Privatsektor fiel auf einen so geringen Stand wie zuletzt vor etwa dreieinhalb Jahren und die Anzahl an geplanten Projekten so tief wie zum letzten Mal vor 13 Jahren. Zudem belastet die Umstellung nach einer tiefgreifenden Steuerreform die Wirtschaft.

Zu den Gründen für die zögerlichen Investitionen der Unternehmen gehört die schwächelnde Nachfrage der Bürger, welche wiederum Folge der veränderten Dynamik auf dem Arbeitsmarkt sowie die Tatsache geschuldet ist, dass viele Unternehmen hoch verschuldet sind und ihre Ausgaben auf den Schuldendienst konzentrieren müssen.

Im Zuge der eingeschränkten Investitionstätigkeit und der Überschuldung vieler Unternehmen ist auch die Kreditvergabe der Banken an die Realwirtschaft zurückgegangen. Der indischen Niederlassung der US-Ratingagentur Fitch zufolge soll das Wachstum bei Krediten so schwach sein wie zuletzt in den 1980er Jahren. „Ausfallgefährdete Unternehmensanleihen könnten eine Erholung bei der Kreditvergabe noch zwei bis drei Jahre hinauszögern“, schreibt die Agentur.

Die Regierung in Neu Delhi besitzt nur begrenzte Möglichkeiten, die wirtschaftliche Dynamik mit Konjunkturprogrammen zu stimulieren, weil die Inflation bereits stark ist und die finanziellen Spielräume gering sind. Indien weist ein beträchtliches Haushaltsdefizit auf.

