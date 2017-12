Russischer Konzern beginnt LNG-Produktion am Nordmeer

LNG

Der russische Novatek-Konzern hat die Produktion von Flüssiggas am Polarmeer aufgenommen.

Das russische Privatunternehmen Novatek hat die Produktion von Flüssiggas (LNG) auf der größten Gasverflüssigungsanlage des Landes aufgenommen. Die erste von drei Produktionsstraßen in Sabetta auf der russischen Jamal-Halbinsel am Polarmeer sei in Betrieb gegangen, teilte Novatek am Dienstag in Moskau mit, wie die dpa berichtet.

Am Freitag soll der Tanker „Christophe de Margerie“ mit flüssigen Erdgas beladen werden. Er ist derzeit das größte eisbrechende Schiff der Welt. Die erste Fracht werde aller Voraussicht nach nach China gehen, teilte Novatek auf Nachfrage mit.

Russland will mit der Fabrik in Sabetta seinen bislang kleinen Anteil von nur 4,2 Prozent am LNG-Weltmarkt ausbauen. Novatek investiert mit französischen und chinesischen Partnern die Summe von 27 Milliarden US-Dollar (etwa 25,3 Milliarden Euro). Dafür sind am Polarmeer die Verflüssigungsanlagen für künftig 16,5 Millionen Tonnen LNG im Jahr, eine Stadt für 30 000 Menschen, ein Kraftwerk, ein Hafen und ein internationaler Flughafen gebaut worden. Geplant ist, dass 15 eisbrechende Tanker das russische Flüssigerdgas in alle Welt bringen.

Die russische Offensive im LNG-Bereich ist eine direkte Antwort auf die Bestrebungen US-amerikanischer Produzenten, ihren Marktanteil auf dem europäischen Gasmarkt auszubauen.

