Deutsches Unternehmen produziert Bierdeckel mit Blockchain

Das Schweizer Startup ARXUM hat das ARXUM Production Protocol erfolgreich in einer Anwendung implementiert, in der Benutzer ihre eigenen Bierdeckel bestellen können. Der Produktionsprozess ist dank der ARXUM-Technologie möglich und vollständig automatisiert.

Wenn der Benutzer eine Bestellung ausführt, wird diese in einen Smart-Vertrag für die Blockchain geschrieben. Die ARXUM Connection Box lädt den Vertrag direkt von der Blockchain herunter, liest den Prozessauftrag ein und mit dem ARXUM Production Protocol startet die Produktion.

Der Beer Coaster Champion aus Rheinbach nutzt das Produktionsprotokoll von ARXUM zur Durchführung des Produktionsprozesses. Eingehende Bierdeckelaufträge werden über das angeschlossene ARXUM Production Protocol und die ARXUM Connection Box (ACB) an die Graviermaschine gesendet zur Produktionslinie.

Um das ARXUM Production Protocol zu nutzen, muss der Beer Coaster Champion nach einer 90-tägigen kostenlosen Testphase eine bestimmte Menge an ARXUM-Token (AX) erwerben und diese behalten, solange der Hersteller das ARXUMProduction-Protokoll verwendet. Am Produktionsstandort in Deutschland sucht die ARXUM Connection Box (ACB) ständig nach neuen Fertigungsauftragsverträgen im Zustand 0 (neu). Wenn ein solcher Vertrag erkannt wird, extrahiert er die Daten aus dem Fertigungsauftrag.

Die Daten sind der angepasste Text und die Versandinformationen. Wenn die Bestelldaten aus dem Smart-Vertrag extrahiert wurden, ändert sich der Produktionsauftrag auf 1 (Bestellung akzeptiert). Ein Zustand 2 (Auftrag abgelehnt) könnte ebenfalls eingestellt werden. Die Anpassungs- und Versanddaten werden in die Produktionslinie übertragen und der Produktionsprozess beginnt. Wenn die Bierdeckelproduktion begonnen hat, sendet die ACB eine unterzeichnete Transaktion an den Fertigungsauftrags-Smart-Kontrakt, der den Status des Produktionsauftrags auf 3 ändert (laufende Produktion). Sobald der ACB das Ende eines erfolgreichen Auftrags erkennt, wird der Status des Fertigungsauftrags auf 4 (fertig) geändert.

Der Smart-Vertrag überträgt dann die Herstellungsgebühr vom Smart-Vertrag an die ERC20-Geldbörse des Herstellers. Diese erste Anwendung bestätigt die Arbeitsprinzipien des Produktionsprotokolls von ARXUM. Die Technologie kann für andere Anwendungsfälle implementiert werden, indem branchenspezifische Anforderungen hinzugefügt werden. ARXUM dezentralisiert die Fertigungsindustrie und ermöglicht es, maßgeschneiderte Produkte zum Massenproduktionspreis zu produzieren. Hersteller können das ARXUM-Netzwerk nutzen, um ihre Fertigungsausrüstung zu teilen, um Kosten zu senken und Wachstum zu erzielen.

Journalisten wollen Probleme der Medien-Branche mit Blockchain lösen

Ehemalige Reporter und Redakteure der Denver Post planen, in Partnerschaft mit dem von ConsenSys unterstützten Blockchain-Startup Civil Media Company eine lokale Online-Zeitung zu starten, berichtet Cointelegraph.

Die Colorado Sun wird die Blockchain-Technologie von Civil verwenden, um Daten zu speichern. Sie will „ein von der Community unterstütztes, journalistengeführtes Team sein, das sich auf investigativen, erklärenden und narrativen Journalismus für einen Staat inmitten einer gewaltigen Evolution konzentriert“ und wird völlig werbefrei sein.

Medienplattformen wie die Colorado Sun versuchen angeblich, die Probleme einer werbefinanzierten Medienwirtschaft und von Anteilseignern angetriebenen Inhalten anzugehen. Civil Media Company – die laut Berichten der Times bis Ende des Jahres 1.000 Publikationen in den USA eröffnen will – wird im Ethereum-Netzwerk tätig sein

