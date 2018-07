Krypto-Fonds von Andreessen Horowitz investiert in Datenschutz

TOP-Meldung

Krypto-Fonds von Andreessen Horowitz investiert erstmals

Nach dem Start eines Blockchain- und Krypto-fokussierten Hedgefonds hat das Silicon Valley-Investmenthaus Andreessen Horowitz (A16Z) eine 45-Millionen-Dollar-Finanzierung für das Blockchain-basierte Datenschutz-Cloud-Projekt „Oasis Labs“ angekündigt.

Die Investition ist die erste Investition von A16Z aus seinem 300-Millionen-Dollar-Kryptowährungsfonds.

Das Cloud-Computing-Provider-Startup „Oasis Labs“ ist eine auf den Datenschutz fokussierte Firma. Das Projekt wird von CEO Dawn Song geleitet, derzeit Professorin für Elektrotechnik an der University of California in Berkeley.

Die Cloud-Plattform wird vollständig auf der Blockchain laufen und sich dabei auf den Datenschutz konzentrieren. Es steht in Konkurrenz mit Amazon Web Services, einem zentralisierten Cloud-Computing-Anbieter.