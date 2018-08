Anleger fliehen aus der türkischen Lira

Die türkische Landeswährung Lira ist trotz Beschwichtigungen von Präsident Recep Tayyip Erdogan im freien Fall. Der Kurs brach am Freitag um mehr als zehn Prozent ab. Ein Dollar kostete rund 6,40 Lira. Seit Jahresbeginn hat die türkische Währung damit mehr als ein Drittel an Wert eingebüßt.

Die EZB-Bankenaufseher schauen sich einem Medienbericht zufolge wegen des drastischen Verfalls die Verbindungen europäischer Geldhäuser zur Türkei an. Insgesamt würden die Aufseher die Situation zwar noch nicht als kritisch einstufen, berichtete die Financial Times unter Berufung auf zwei mit dem Vorgang vertraute Personen. Die Großbanken BBVA aus Spanien, die italienische Unicredit und die französische BNP Paribas seien aber besonders exponiert. Diese hätten bedeutende Geschäfte in dem Land.

Die Aktien der drei in dem Zeitungsbericht genannten Banken rutschten um je mehr als drei Prozent ab. Deutsche Bank und Commerzbank gerieten in den Strudel und verloren 3,3 und 2,1 Prozent. Bei der Deutschen Bank spielte nach Meinung von Händlern auch eine Herunterstufung von Morgan Stanley eine Rolle. Der Index der europäischen Banken war mit einem Minus von 1,3 Prozent auf 162 Punkte einer der größten Sektorverlierer.

Die EZB lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Auch der Euro geriet unter Druck: Er gab um 0,6 Prozent auf 1,1461 Dollar nach.

Erdogan bemühte sich derweil, die Furcht vor einem weiteren Verfall der Lira zu zerstreuen. „Macht Euch keine Sorgen“, rief er am späten Donnerstagabend in Rize am Schwarzen Meer Anhängern zu. Derzeit liefen gegen die Türkei mehrere Kampagnen, sagte er mit Blick auf den Streit mit den USA. „Beachtet sie nicht.“ Er ergänzte: „Vergesst nicht, wenn sie ihre Dollars haben, dann haben wir unser Volk, unseren Gott“.

Experten sehen nun die Notenbank am Drücker. „Die angespannte Situation könnte durch ein beherztes Vorgehen der türkischen Notenbank abgemildert werden“, sagte der Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, Thomas Gitzel. „Nötig wäre eine kräftige Zinserhöhung, die zu erkennen gäbe, dass die Währungshüter am Bosporus gewillt sind, dem Verfall der heimischen Währung nicht tatenlos zuzusehen.“ Erdogan hat sich selbst als „Gegner der Zinsen“ tituliert und angekündigt, eine größere Kontrolle über die Geldpolitik auszuüben. Er will, dass die Banken billige Kredite vergeben und so das Wirtschaftswachstum ankurbeln. Investoren befürchten aber, dass die Banken durch den anhaltenden Währungsverfall in Bedrängnis kommen.