Chemnitz: Staatsanwalt beantragt Haftbefehle gegen Syrer und Iraker

Die Staatsanwaltschaft hat nach den tödlichen Auseinandersetzungen in Chemnitz Haftbefehle gegen einen Syrer und einen Iraker beantragt, berichtet Reuters. Den beiden Männern werde vorgeworfen, in der Nacht zum Sonntag „ohne rechtfertigenden Grund“ mehrfach auf einen 35 Jahre alten Deutschen eingestochen zu haben, teilte die Behörde am Montag mit. Die Ermittlungen zum Tatmotiv und Ablauf der Tat dauerten an. Beide Männer würden noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will die gewalttätigen Vorfälle in Chemnitzvorerst nicht kommentieren. „Ich möchte zunächst einen authentischen Bericht der Verantwortlichen“, sagte er am Montag am Rande eines Termins im bayerischen Freilassing. Er warnte die Politik in dem Zusammenhang davor, Dinge zu schnell beurteilen zu wollen.