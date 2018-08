Vietnam erlaubt Zahlungsabwicklung in chinesischen Yuan

Die Staatsbank von Vietnam (SBV) hat offiziell die Verwendung der chinesischen Landeswährung Renminbi (Yuan) für Handelszahlungen im Grenzgebiet zu China genehmigt, um das Wechselkursrisiko zu verringern. Dies berichtet die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.

Ab dem 12. Oktober können Geschäftsleute und einige Organisationen Yuan für die Bezahlung von Waren und Dienstleistungen in den sieben Provinzen Vietnams verwenden, die eine Grenze zu China haben. Dies geht aus einem am 28. August auf der SBV-Website veröffentlichten Rundschreiben hervor.

„Die Zahlungsabwicklung in Yuan in bar oder per Überweisung im Grenzgebiet ist praktisch. Das Rundschreiben ist gut für uns, weil es die gängige Praxis von Zahlungen in Yuan oder vietnamesischen Dong formalisiert“, zitiert Xinhua eine vietnamesische Händlerin.

Vietnam hat in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres Waren im Wert von umgerechnet 23,4 Milliarden Dollar nach China exportiert – ein Anstieg von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. China ist Vietnams größter Importeur.