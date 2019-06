DWN-Magazin

Hongkong gewinnt im großen Stil Bauland aus dem Meer

Die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong plant den Bau einer der größten künstlichen Inseln der Welt. Doch das Projekt „Lantau Tomorrow Vision“ steht wegen der massiven Kosten in Höhe von rund 71 Milliarden Euro in der Kritik. Es ist das teuerste Infrastrukturprojekt in der Geschichte von Hongkong – doch nicht das einzige.