Agenturbericht: Türken schicken Söldnern in Idlib Verstärkung, werden attackiert

In Syrien soll es am Montag zu einer ernsten Auseinandersetzung gekommen sein. Nachdem die türkische Armee versucht haben soll, islamistischen Söldnern in Idlib Verpflegung und Munition zu schicken, soll ihr Konvoi von russischen und syrischen Flugzeugen angegriffen worden sein. Die Hintergründe und der Wahrheitsgehalt der Meldungen sind derzeit noch unklar.