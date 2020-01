USA: Irans Außenminister erhält kein Visum für UN-Sitzung

Lesezeit: 1 min

Die USA weigern sich, dem iranischen Außenminister ein Visum für die Teilnahme an einer UN-Sitzung in New York zu erteilen. Doch einem UN-Gesetz zufolge ist dies eine widerrechtliche Handlung.

Irans Außenminister Javad Zarif (r) und Präsident Hassan Ruhani (li). (Foto: dpa) Foto: Abedin Taherkenareh

Weiterlesen: In diesem Artikel lesen Sie: Warum die USA dem iranischen Außenminister die Einreise verbietet

Mit welchem politischen Risiko seine Einreise verbunden wäre

Was der iranische UN-Botschafter dazu sagt