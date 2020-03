Deutschland ist ein Vasall der USA - und will es bleiben

Lesezeit: 3 min

DWN-Gastautor Bernd Brümmel hat eine klare Meinung zum Verhältnis Deutschland - USA: Amerika will unbedingt weiterhin die einzige Weltmacht sein, und tut deshalb alles, um einer deutsch-russischen Kooperation Steine in den Weg zu legen. Die Bundesrepublik verhält sich in dieser Situation wie ein Vasall der Vereinigten Staaten, ohne auch nur im Geringsten ihre eigenen Interessen zu verfolgen.

"Kleiner" und "großer" Bruder: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD/, l) darf bei seinem amerikanischen Amtskollegen Mike Pompeo in Washington vorsprechen. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche geänderten geopolitischen Realitäten die Deutschen endlich zur Kenntnis nehmen müssen

Welchem ganz konkreten Irrglauben in punkto Russland die Deutschen aufsitzen

Warum die USA unbedingt eine Verbesserung des deutsch-russischen Verhältnisses verhindern wollen