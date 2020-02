Frankreich schafft Bonpflicht für Kleinbeträge ab

Lesezeit: 1 min

In Frankreich wurde am Donnerstag die Kassenbonpflicht für Kleinbeträge abgeschafft, während zuvor in Deutschland das Gegenteil beschlossen wurde.

Der französische Senat hat dem neuen Kassenbon-Gesetz zugestimmt. (Foto: dpa) Foto: Lucas Dolega

Lesen Sie in diesem Artikel: Für welche Beträge die Kassenbonpflicht nicht mehr gilt

Was hinter dem neuen Gesetz in Frankreich steckt

Welche Änderungen es noch gibt