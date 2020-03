Kolumbien: Taxi-Kartell einmal anders

Lesezeit: 1 min

Wer in Kolumbiens Metropolen mit dem Taxi in ein schlechtes Viertel fahren möchte, bestellt eines per App. Die Chancen stehen gut, dass das Taxi einer Gang gehört, die wissen möchte, wer ihr Revier betritt.

Illustration: Timo Würz

Lesen Sie in diesem Artikel: Was eine Taxi-Fahrt in ein von Gang kontrolliertes Viertel kostet

Wer die Fahrer sind, die Fahrten in gefährliche Viertel anbieten

Nach welchen Kriterien die Fahrer die Viertel aussuchen, in die sie fahren