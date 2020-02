Tesla - der Usain Bolt unter den E-Autoherstellern

Lesezeit: 4 min

Kein Hersteller ist so eng mit der E-Mobilität verbunden wie Tesla: Das Unternehmen hat seine Umsätze innerhalb nur weniger Jahre weit mehr als verdreifacht. "Das Modell 3 ist sogar der Usain Bolt unter den E-Autos, weil es die Konkurrenz so schnell abhängt", lobte ein internationaler Fachdienst in allerhöchsten Tönen. Jetzt hat Tesla sogar eine Kapitalerhöhung angekündigt.

Das Modell 3, das Tesla-Gründer Elon Musk hier vorstellt, ist das erfolgreichste E-Auto weltweit. (Foto: dpa).

