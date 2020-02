Die geopolitische Verunsicherung ist Wasser auf den Gold-Mühlen

Lesezeit: 4 min

Mager-Zinsen, eine angeschlagene geopolitische Lage, ein schwacher Euro und jetzt auch noch eine viral geschwächte Weltwirtschaft: All diese Faktoren sprechen deutlich für eine Investition in Gold. Aber wie nachhaltig ist die Rallye? Bleiben die Argumente intakt oder droht - wie schon so oft - ein Ende der Hausse?

Wie nachhaltig ist die Goldrallye? (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Faktoren den Goldpreis ansteigen lassen

Warum die Fed der Erfüllungsgehilfe der US-Regierung ist

Warum die Notenbanken Angst vor einer Parallelwährung „Gold“ haben