Schwerer Abverkauf drückt Dax unter 10.000 Punkte

Lesezeit: 1 min

Derzeit kommt es am deutschen Aktienmarkt erneut zu einem schweren Kurseinbruch.

Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag weiter abgesackt und erstmals seit Sommer 2016 unter 10.000 Punkte gefallen. Der Dax notierte in den ersten Handelsminuten 5,5 Prozent schwächer bei 9862 Zählern und damit auf dem niedrigsten Stand seit Juli 2016. Die Einreiseverbote für Europäer, die US-Präsident Donald Trump am Mittwoch im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie verhängt hatte, versetzten Anleger in Angst und Schrecken. "Die Aktienmärkte bleiben im Panikmodus", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader.

Unter Druck gerieten vor allem Aktien der Airlines. Lufthansa brachen um 9,6 Prozent ein. Schon zuvor hatte das Unternehmen für April etwa 23.000 Flüge nach Europa, Asien und den Nahen Osten gestrichen.

Die EZB berät an diesem Vormittag auf ihrer Ratssitzung in Frankfurt über geldpolitische Hilfen für die durch die Coronavirus-Epidemie geschwächte Wirtschaft. Angesichts massiver Börsenturbulenzen und unterbrochener Lieferketten bei Unternehmen steht EZB-Chefin Christine Lagarde vor ihrer bislang schwierigsten Aufgabe.

Am Finanzmarkt wird ein ganzes Maßnahmenbündel erwartet. Dazu dürften neue Liquiditätsspritzen für Banken zählen, damit der Kreditfluss an die Wirtschaft trotz der Virus-Krise nicht versiegt. Die Euro-Wächter dürften zudem darüber diskutieren, ob der bereits negative Einlagensatz noch weiter abgesenkt werden soll. Auch eine vorübergehende Aufstockung der monatlichen Anleihenkäufe wird von vielen Volkswirten als möglicher Schritt angesehen.

Am ihrem Leitzins, der seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent steht, wird der EZB-Rat aber wohl nicht rütteln. Die Europäische Zentralbank (EZB) will ihren Zinsbeschluss um 13.45 Uhr veröffentlichen. Lagarde soll dann um 14.30 Uhr vor die Presse treten. Dann dürfte sie auch danach gefragt werden, welche Folgen die Virus-Epidemie für die laufende Strategieüberprüfung haben wird. Auch die Nebenwirkungen der jahrelangen Negativzinsen für Banken könnten dann erneut ein Thema werden.

Wegen der Viruskrise haben andere Zentralbanken bereits ihre Geldpolitik deutlich gelockert. Die US-Notenbank (Fed) und die Bank von England senkten außerplanmäßig ihre Leitzinsen um jeweils einen halben Prozentpunkt.