USA: Billionen-Rettungspaket mit Helikoptergeld scheitert im Senat

Ein geplantes gigantisches Kredit-Paket zur Stimulierung der amerikanischen Volkswirtschaft ist am Sonntag gescheitert. Bis zu 1,8 Billionen Dollar sollten an Unternehmen und Bürger ausgeschüttet werden - es wäre das größte Rettungspaket in der Geschichte des Landes gewesen. Die US-Wirtschaft ist kreditgetrieben - Verzögerungen beim Nachschub an Liquidität sind existenzbedrohend.

Die Kuppel des Kapitols in Washington, in dem der US-Kongress seinen Sitz hat, davor eine Statue, die den ersten US-Präsidenten George Washington mit einem Schwert zeigt. (Foto: dpa) Foto: Michael Reynolds