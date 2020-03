Lesezeit: 1 min

In Deutschland haben sich im aktuellen Jahr laut Robert Koch Institut 29 Personen mit dem Hanta-Virus angesteckt. In China ist am 23. März 2020 eine Person am Hanta-Virus verstorben, während 32 Menschen auf das Virus getestet wurden. Doch eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist nicht möglich.

In diesen Regionen trat das Hanta-Virus bisher auf. (Grafik: proplanta - das Informationszentrum für die Landwirtschaft)

Lesen Sie in diesem Artikel: Ob das Robert Koch Institut mit weiteren Infektionen im aktuellen Jahr rechnet

Welche Einrichtungen durch das Hanta-Virus besonders gefährdet sind

Welche Nagetiere die Hauptüberträger des Hanta-Virus sind

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen. Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.