DWN-Exklusiv: Chinas Top-Epidemiologin warnt vor zweiter Corona-Welle

Die chinesische Epidemiologin Li Lanjuan, die in China an vorderster Front gegen das Corona-Virus kämpft, erläutert, worauf die Menschen zu achten haben, um sich vor dem Virus zu schützen. In China selbst droht eine zweite Corona-Welle.

China, Wuhan: Medizinische Mitarbeiter spannen eine chinesische Flagge zwischen Krankenbetten auf, nachdem sie geheilte Patienten aus dem provisorischen Krankenhaus Wuchang entlassen haben. (Foto: dpa) Foto: Chen Yehua

Lesen Sie in diesem Artikel: Was die beste Methode ist, um die Corona-Pandemie weltweit einzudämmen

Warum in China eine zweite Corona-Welle droht

Was die chinesische Top-Epidemiologin Li Lanjuan zur aktuellen Lage ausführt