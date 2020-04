Europas Krankenhäuser am Limit: Jetzt rächen sich Jahrzehnte des neoliberalen Abbaus

Lesezeit: 4 min

In ganz Europa stoßen die Gesundheitssysteme an ihre Belastungsgrenzen. Jahrelang wurde eisern gespart, um den Profit zu erhöhen – was sich in der Krise nun rächt.

Ärzte im Schweizer Locarno. (Foto: dpa) Foto: Alessandro Crinari

Lesen Sie in diesem Artikel: Wo die Situation besonders schlimm ist

Was die Weltgesundheitsorganisation zur Migration im Gesundheitswesen sagt