Währungskrise reloaded: Türkische Lira stürzt auf Allzeittief zu Dollar und Euro, Federal Reserve lehnt Hilfe ab

Lesezeit: 2 min

Der Kurs der türkischen Lira hat am Donnerstag das Allzeittief zum Euro nach unten durchbrochen, zum Dollar steht die Währung schon seit Wochen so schwach wie nie zuvor. Im Land bahnt sich eine neue Währungskrise an.

Präsident Erdogan vor der türkischen Flagge. (Foto: dpa) Foto: Mustafa Kaya