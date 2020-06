FBI entlastet Antifa und nimmt Rechtsextremisten ins Visier

Lesezeit: 1 min

Aus einem Lagebericht des FBI geht hervor, dass die Antifa an den Ausschreitungen am 31. Mai in Washington keine Schuld trifft. Stattdessen stellen der Behörde zufolge Rechtsextremisten eine terroristische Gefahr dar. Doch Generalstaatsanwalt William Barr hatte die Antifa zuvor schwer belastet.

01.06.2020, USA, New York: Terence Monahan, Abteilungsleiter der Polizei von New York City, umarmt während eines Protestmarschs einen Aktivisten. (Foto: dpa) Foto: Craig Ruttle