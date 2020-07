Deutsche Spargel- und Erdbeerernte brechen deutlich ein

Lesezeit: 1 min

Der Mangel an ausländischen Helfern im Zuge der Corona-Pandemie hat die Spargelernte in Deutschland in diesem Jahr stark beeinträchtigt. Auch die deutsche Erdbeerernte fällt dieses Jahr deutlich niedriger aus, hier sind die Gründe jedoch andere.

Deutscher Spargel. (Foto: dpa) Foto: Martin Schutt

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie niedrig die diesjährige Ernte im Vergleich zur üblichen Menge ist

Wer die größten Spargelproduzenten in Europa sind

Aus welchen Gründen dieses Jahr auch die Erbeerernte eingebrochen ist

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen. Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.