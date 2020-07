Wegen Corona: In diesem Jahr kein offizieller Sommerschlussverkauf

Lesezeit: 1 min

Einen offiziellen Sommerschlussverkauf wird es im Modehandel in diesem Jahr nicht geben. Möglicherweise kann dies den von der Corona-Krise angeschlagenen Geschäften etwas Linderung verschaffen.

Passanten reflektieren sich am 28.07.2014 in München in einem Werbeplakat. (Foto: dpa)

Foto: Nicolas Armer