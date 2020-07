Tesla meldet erstmals vier Quartalsgewinne in Folge

Lesezeit: 2 min

Erstmals in seiner 17-jährigen Firmengeschichte hat der E-Auto-Pionier Tesla vier Quartale in Folge mit Gewinn abgeschlossen. Das Unternehmen des umtriebigen Tech-Milliardärs Elon Musk trotzt der Corona-Krise und kündigt bereits die nächste große Expansion an.

Elon Musk, Chef von Tesla und SpaceX. (Foto: dpa) Foto: John Raoux

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche relativ guten Zahlen Tesla trotz Corona vorlegen kann

Was die nächsten Pläne von Tesla-Chef Musk sind

Wie der Bau von Teslas erster europäischer Fabrik bei Berlin vorankommt