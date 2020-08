Schweden: Erfolg mit alternativer Corona-Strategie

Lesezeit: 1 min

In Schweden ist die Zahl der Menschen, die an Corona verstorben sind, rückläufig. „Jetzt sehen wir ein oder zwei Todesfälle pro Tag und nur sehr wenige Personen auf der Intensivstation. Wir sind jetzt viel besser dran als im April“, so ein schwedischer Epidemiologe.

Malmö: Menschen sitzen in der Sonne in Restaurants und Cafés am Platz "Lilla Torg". (Foto: dpa) Foto: Ludvig Thunman

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie hoch die Reproduktionsrate in Schweden ist

Warum die Zahl der Infektionen in Schweden zurückgeht

Wie es um die Herdenimmunität steht