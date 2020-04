Schwedens alternative Strategie im Corona-Kampf scheint aufzugehen

Lesezeit: 3 min

In Schweden ist man mit dem Coronavirus ganz anders umgegangen. Zwar gab es gezielte Schutzmaßnahmen für die gefährdeten Personengruppen. Doch zugleich durfte fast die gesamte Wirtschaft weiterlaufen. Dieser Ansatz zeigt nun offenbar erste Erfolge.

Menschen sitzen in der Sonne in Restaurants und Cafés an dem Platz Lilla Torg in Malmö. (Foto: dpa)

Foto: Ludvig Thunman