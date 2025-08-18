Unternehmen

Bahn-Pünktlichkeit sinkt im Juli deutlich - wen das besonders trifft

Die Bahn-Pünktlichkeit entwickelt sich für Reisende wie Unternehmen zunehmend zur Belastung. Immer häufiger kommen Züge verspätet an, was Geschäftsprozesse behindert. Trotz milliardenschwerer Investitionen bleibt das Ziel in weiter Ferne.