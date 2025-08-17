RI Mining führt innovatives Mining-Modell ein: Ermöglichen Sie passives BTC-Mining mit XRP und ETH und verdienen Sie ganz einfach täglich 18.700 US-Dollar

Der Kryptomarkt hat kürzlich einen weiteren großen Durchbruch erlebt: Ripple (XRP) steigt nach dem Durchbrechen der 3-Dollar-Marke weiter an, während Ethereum (ETH) im letzten Monat ein Wachstum von über 40 % verzeichnete und unter Investoren heiß diskutiert wurde. Vor diesem Hintergrund kündigte RI Mining, eine führende globale Cloud-Mining-Plattform, ein neues innovatives Modell an, das es Nutzern ermöglicht, Bitcoin (BTC) passiv mit XRP und ETH zu schürfen und so problemlos einen täglichen Gewinn von 18.700 Dollar zu erzielen.

Neue Mining-Idee: Die BTC-Reichtumsmaschine mit XRP und ETH freischalten

Traditionelles Bitcoin-Mining erfordert oft hohe Investitionen in Mining-Maschinen, einen hohen Stromverbrauch und hohe technische Hürden, was die Teilnahme für normale Nutzer erschwert. Das neue Modell von RI Mining umgeht diese Einschränkung:

Benutzer können XRP oder ETH als Sicherheit und Startkapital verwenden, um RI Mining Cloud BTC-Miner zu aktivieren;

Die Plattform weist die Rechenressourcen automatisch zu, sodass Benutzer ihre eigene Ausrüstung nicht mehr konfigurieren müssen;

Alle Gewinne werden täglich in Bitcoin (BTC) abgerechnet und direkt auf die Benutzerkonten überwiesen.

Dieses Modell senkt nicht nur die Einstiegshürde, sondern bietet auch einen neuen Mehrwertkanal für XRP- und ETH-Inhaber und realisiert den einzigartigen Wert der „Verwendung von Altcoins zur Erzielung passiven BTC-Einkommens“.

Wie kann ich RI Mining beitreten?

Der Prozess der Teilnahme am RI Mining ist sehr einfach und erfordert nur drei Schritte:

1. Konto registrieren

Gehen Sie zu rimining.com/ und erstellen Sie in weniger als einer Minute Ihr kostenloses Konto. Erhalten Sie einen Willkommensbonus von 15 $.

2. XRP oder ETH einzahlen

Zahlen Sie einen beliebigen Betrag in XRP oder ETH auf Ihr Konto ein, um Bitcoin Cloud Mining zu aktivieren.

Vertragstyp Betrag Laufzeit Tägliches Einkommen Gesamtertrag Erfahrungsvertrag 100 $ 2 4 $ 108 $ Basisvertrag 1.000 $ 10 15 $ 1.150 $ Zwischenvertrag 5.000 $ 15 85 $ 6.275 $ Erweiterter Vertrag 10.000 $ 20 200 $ 14.000 $ Supervertrag 23.000 $ 27 690 $ 41.630 $

Klicken Sie hier, um weitere Hochzins-Vollverträge anzuzeigen

3. BTC-Miner starten

Starten Sie die Cloud-Mining-Maschine mit einem Klick. Die Plattform weist automatisch Rechenleistung zu, und Nutzer können täglich BTC-Einnahmen erhalten. Sobald Ihr Kontostand 100 $ erreicht, können Sie den Betrag auf Ihre Kryptowährungs-Wallet-Adresse abheben.

Über RI Mining

RI Mining wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Großbritannien. Das Unternehmen ist ein führender globaler Cloud-Mining-Dienstleister. Die Plattform bietet Nutzern weltweit kostengünstige, ertragreiche, sichere und konforme Lösungen für das Mining digitaler Assets. Dank seiner globalen Rechenressourcen und der Unterstützung von Smart Contracts hat sich RI Mining für Millionen von Nutzern zur bevorzugten Plattform für passives Einkommen entwickelt.

Werden Sie noch heute Mitglied bei RI Mining und verdienen Sie Bitcoin

Da XRP und ETH auf dem Markt immer beliebter werden, hat das innovative Mining-Modell von RI Mining globalen Investoren zweifellos neue Türen zum Wohlstand geöffnet. Durch die Minimierung von Eintrittsbarrieren und die Optimierung von Einnahmemechanismen können Benutzer problemlos am Bitcoin-Mining teilnehmen und sich allein durch das Halten von Krypto-Assets über potenzielle tägliche Renditen von 18.700 USD freuen.

Treten Sie jetzt RI Mining bei, nutzen Sie Ihr XRP oder ETH, um BTC-Miner zu aktivieren und starten Sie eine neue Ära des passiven Einkommens für sich selbst.

Offiziell: rimining.com/

Mail: info@rimining.com

Laden Sie die App herunter: rimining.com/xml/index.html#/app