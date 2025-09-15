Finanzen

Wall Street: Zeit für Gewinnmitnahmen und ein Dämpfer für Bitcoin

Rekorde an der Wall Street, Warnungen vor Rezession und ein Rückschlag für Bitcoin: Anleger fragen sich, ob jetzt die Zeit für Gewinnmitnahmen gekommen ist.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
15.09.2025 13:11
Aktualisiert: 15.09.2025 13:16
Lesezeit: 1 min
Rekorde an der Wall Street: Doch Analysten warnen vor Ermüdung und raten zu Gewinnmitnahmen. (Foto:dpa) Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • warum die Wall Street trotz Rekorden vor Risiken steht
  • welche Folgen eine Korrektur für Deutschland hätte
  • weshalb Bitcoin-Unternehmen einen Dämpfer erhielten

