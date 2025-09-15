Wirtschaft

Apothekennetz schrumpft - Branche verlangt Reform

In Deutschland schließen immer mehr Apotheken: Allein im ersten Halbjahr sank die Zahl der Standorte um 238 auf 16.803. Damit hat in den vergangenen zehn Jahren rund jede sechste Apotheke aufgegeben. Der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda), Thomas Preis, warnt vor einem anhaltenden Apothekensterben – und fordert rasche finanzielle Anpassungen, um die Versorgung zu sichern.