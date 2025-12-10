Unternehmen

Volkswagen beendet Fahrzeugproduktion: Umbaupläne für Gläserne Manufaktur in Dresden

Die VW-Fahrzeugproduktion in Dresden endet aus wirtschaftlichen Gründen nach mehr als 20 Jahren. Über die Zukunft des ehemaligen Prestigeprojektes „Gläserne Manufaktur“ von Volkswagen wurde lange spekuliert. Jetzt steht ein Konzept für die kommenden Jahre. Was geplant ist und was das für die Beschäftigten bedeutet.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.12.2025 15:12
Lesezeit: 3 min
Die Gläserne Manufaktur soll Forschungsort werden: das Areal der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden.
Die Gläserne Manufaktur soll Forschungsort werden: das Areal der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Kahnert

Im Folgenden:

  • Warum Volkswagen die Fahrzeugproduktion in Dresden beendet.
  • Wie ein Innovationscampus den Standort transformieren soll. 
  • Welche Optionen die Beschäftigten trotz Produktionsende haben.

