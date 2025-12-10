Wirtschaft

Medienkrieg: Warum Paramount Skydance das Netflix-Angebot sprengt

Ein Übernahmekampf erschüttert die US-Medienbranche, weil Paramount Skydance das vermeintlich entschiedene Rennen um Warner Bros. Discovery neu eröffnet. Das überraschend aggressive Gegenangebot stellt nicht nur Netflix’ Strategiefähigkeit infrage, sondern verschärft die politische Debatte rund um Marktmacht und Regulierung. Wer verstehen will, wohin sich die globale Streaminglandschaft bewegt, muss diesen Machtkampf aufmerksam verfolgen.