Politik

Corona Kommission soll „verstehen, nicht verurteilen“ - Aufarbeitung der Pandemie beginnt

Masken, Tests und Schließungen: Die Einschnitte während der Corona-Pandemie waren hart und übergriffig. Nun soll eine Enquetekommission die Maßnahmen aufarbeiten. Das Gremium will „verstehen, nicht verurteilen“. Konsequenzen wegen der Maskenaffäre hat Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn nicht zu erwarten.