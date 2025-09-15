Wirtschaft

Streit um Handel und Öl: China droht nach Trumps Vorstoß

Nach den jüngsten Forderungen von Ex-US-Präsident Donald Trump an die Nato-Partner, hohe Zölle auf chinesische Waren zu erheben und den Import von russischem Öl zu stoppen, hat Peking mit harten Konsequenzen gedroht. Chinas Außenministerium bezeichnete das Vorgehen Washingtons als einseitige Schikane und kündigte Gegenmaßnahmen an, sollte die Volksrepublik in ihren Interessen beeinträchtigt werden.