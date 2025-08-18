Finanzen

DAX aktuell kaum verändert: Leitindex bleibt in Reichweite des Rekordhochs

Der DAX-Kurs zeigt sich zum Handelsstart am Montag stabil, das Rekordhoch bleibt weiterhin in Reichweite. Doch politische Unsicherheiten, schwächerer Rückenwind aus Unternehmenszahlen und Fragen zur US-Geldpolitik belasten die Stimmung. Kann der DAX aktuell die Hürde von 24.639 Punkten knacken – oder droht die Trendwende nach unten?
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.08.2025 15:29
Lesezeit: 3 min
"DAX" steht auf der Anzeigetafel der Börse in Frankfurt. Das Rekordhoch bleibt für den DAX aktuell in Reichweite (Foto: dpa). Foto: Boris Roessler

Im Folgenden:

  • Warum bleibt der DAX aktuell knapp unter dem Rekordhoch?
  • Welche Rolle spielt das Ukraine-Treffen für die Märkte?
  • Wie beeinflusst die Zollpolitik den DAX-Kurs?

18.08.2025

Der DAX-Kurs zeigt sich zum Handelsstart am Montag stabil, das Rekordhoch bleibt weiterhin in Reichweite. Doch politische Unsicherheiten,...

