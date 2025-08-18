Finanzen

Rheinmetall-Aktie klettert: Geopolitik treibt den Kurs, doch charttechnische Risiken bleiben

Die Rheinmetall-Aktie sorgt erneut für Schlagzeilen: Politische Spannungen und charttechnische Marken bewegen den Kurs. Während geopolitische Unsicherheit als Treiber wirkt, warnen Experten vor Rückschlägen. Wird die Rheinmetall-Aktie ihren Höhenflug fortsetzen – oder droht eine schmerzhafte Korrektur?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.08.2025 12:19
Lesezeit: 2 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
Rheinmetall-Aktie klettert: Geopolitik treibt den Kurs, doch charttechnische Risiken bleiben
Die Rheinmetall-Aktie klettert zum Auftakt in die neue Börsenwoche – charttechnische Risiken bleiben (Foto: dpa).

Rheinmetall-Aktie: Ergebnisloser Alaska-Gipfel als Kurstreiber

Die Rheinmetall-Aktie hat zu Wochenbeginn erneut kräftig zugelegt. Hintergrund ist der ergebnislose Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska. Weder ein Waffenstillstandsabkommen noch konkrete Fortschritte für die Ukraine wurden erzielt. Dies schob europäische Rüstungswerte an die Spitze der Börsenindizes.

Im DAX setzte sich die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009) mit einem Plus von über 3 Prozent an die Spitze. Analystin Chloe Lemarie von Jefferies erklärte: Dass keine Einigung erzielt worden sei, habe den Rheinmetall-Aktienkurs beflügelt. "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen ein Waffenstillstand oder ein Friedensabkommen in weiter Ferne", so Lemarie. Selbst bei einer Lösung sei nicht zu erwarten, dass die Verteidigungsausgaben in Europa zurückgingen. Auch andere europäische Rüstungswerte legten zu: In Mailand gewannen die Aktien von Leonardo mehr als 2 Prozent, in London stiegen BAE Systems ebenfalls gut 2 Prozent, während Saab in Stockholm 3,5 Prozent zulegte.

Rheinmetall-Kursentwicklung beeindruckt

Der Wert des Düsseldorfer Konzerns notiert derzeit bei 1.667,00 Euro, nach einem Schlusskurs am Vortag von 1.621,00 Euro. Damit liegt die Aktie mit einem Plus von 2,84 Prozent auf Platz eins im DAX, der insgesamt um 0,28 Prozent nachgab. Das Handelsvolumen lag bei 93.706 gehandelten Papieren, verglichen mit 299.004 am Vortag.

Die Rheinmetall-Aktie befindet sich 14,25 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 1.944,00 Euro, während das 52-Wochen-Tief bei 461,46 Euro lag. Mit einem Börsenwert von 72,33 Milliarden Euro hat das Unternehmen eine Gewichtung von 3,38 Prozent im DAX. Rheinmetall beschäftigt 30.640 Mitarbeiter und belegt damit Platz 7 im wichtigsten deutschen Börsenindex. Größere DAX-Werte nach Streubesitz-Marktkapitalisierung bleiben SAP, Siemens und die Deutsche Bank. Die langfristige Rheinmetall-Kursentwicklung beeindruckt weiterhin. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine 2022 hat der Rüstungsriese über 1.500 Prozent an Wert gewonnen.

Trump erhöht Druck auf Kiew

Geopolitisch bleibt die Lage angespannt. Trump erklärte nach seinem Treffen mit Putin, er erwarte von Kiew "zügige Schritte" in Richtung Friedensschluss. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er: "Selenskyj könnte den Krieg fast sofort beenden, wenn er will – oder er kann weiterkämpfen." Diese Aussagen entsprechen teilweise den zentralen Forderungen des Kremls, darunter die Anerkennung der Krim-Annexion und ein klares Nein zu einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnt solche Zugeständnisse strikt ab. Analysten warnen, ein Nachgeben würde die ukrainische Verteidigungslinien schwächen.

Ökonomen wie Holger Schmieding von Berenberg sehen zudem die Gefahr, dass die USA ihre Unterstützung für die Ukraine zurückfahren könnten. Ein Ende der US-Sanktionen gegen Russland sei denkbar, was Europa zwingen würde, die Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen. Davon würden Unternehmen wie Rheinmetall unmittelbar profitieren.

Rheinmetall-Aktie: Charttechnik bleibt angespannt

Trotz der politischen Rückenwinde zeigt sich die charttechnische Lage der Rheinmetall-Aktie fragil. Die zentrale Supportzone zwischen 1.649/1.659 Euro wurde zuletzt unterschritten. Zwar notierte die Aktie am Montagmorgen bei 1.635 Euro, doch Analysten betonen, dass ein nachhaltiger Rebreak über die 1.659er-Zone entscheidend wäre.

Direkt darüber warten weitere Widerstände: Die fallenden gleitenden Durchschnitte EMA 20 bei 1.698 Euro und EMA 50 bei 1.704 Euro. Erst ein Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung 1.791/1.829 Euro und weiter bis zum Allzeithoch bei 1.944 Euro freimachen. Bleibt der Rebreak aus, drohen Rückschläge. Erste Unterstützungen liegen im Bereich 1.544/1.564 Euro sowie bei 1.525,50 Euro. Ein Bruch könnte den Rheinmetall-Aktienkurs bis auf den Support bei 1.483–1.500 Euro fallen lassen. Darunter rückt die EMA 200 bei 1.324,90 Euro ins Blickfeld.

Politische Unsicherheit trifft bei der Rheinmetall-Aktie auf charttechnische Hürden

Die Rheinmetall-Aktie profitiert kurzfristig klar von geopolitischen Spannungen und steigenden Verteidigungsausgaben. Die Rheinmetall-Kursentwicklung zeigt die Rolle des Konzerns als einer der wichtigsten DAX-Werte in unsicheren Zeiten. Anleger sollten jedoch die charttechnische Lage im Blick behalten: Gelingt der Ausbruch über 1.659 Euro, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Scheitert die Aktie erneut, droht eine tiefere Korrektur.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.
E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich einverstanden.
Ich habe die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Tenbagger-Aktien 2025: Wie Sie mit den richtigen Aktien zehnmal so reich werden – oder alles verlieren
DWN
Finanzen
Finanzen Tenbagger-Aktien 2025: Wie Sie mit den richtigen Aktien zehnmal so reich werden – oder alles verlieren
18.08.2025

Sie träumen von der Verzehnfachung Ihres Investments? Dann sollten Sie wissen, was Tenbagger-Aktien sind, warum oft mehr Glückspiel als...

Rheinmetall-Aktie klettert: Geopolitik treibt den Kurs, doch charttechnische Risiken bleiben
DWN
Finanzen
Finanzen Rheinmetall-Aktie klettert: Geopolitik treibt den Kurs, doch charttechnische Risiken bleiben
18.08.2025

Die Rheinmetall-Aktie sorgt erneut für Schlagzeilen: Politische Spannungen und charttechnische Marken bewegen den Kurs. Während...

Kapitalmacht und Demokratie: Wer bestimmt die Richtung?
DWN
Politik
Politik Kapitalmacht und Demokratie: Wer bestimmt die Richtung?
18.08.2025

In Budapest, Washington und Moskau verschmelzen wirtschaftliche Macht und politischer Einfluss in rasantem Tempo, mit tiefgreifenden Folgen...

Bayern startet 2026 Testbetrieb von Wasserstoffzügen – sinnvoll oder nur teuer?
DWN
Technologie
Technologie Bayern startet 2026 Testbetrieb von Wasserstoffzügen – sinnvoll oder nur teuer?
18.08.2025

Ab 2026 sollen in Bayern weitere Wasserstoffzüge rollen. Während die Politik Chancen sieht, bleibt Skepsis bestehen. Testbetrieb und...

Novo Nordisk-Aktie: FDA-Zulassung für Wegovy bringt Aufschwung - ist das die Trendwende?
DWN
Finanzen
Finanzen Novo Nordisk-Aktie: FDA-Zulassung für Wegovy bringt Aufschwung - ist das die Trendwende?
18.08.2025

Die Novo Nordisk-Aktie erlebt nach einer FDA-Zulassung für Wegovy neuen Auftrieb. Anleger wittern Chancen, doch Unsicherheiten bleiben....

DAX aktuell stabil: Leitindex bleibt in Reichweite des Rekordhochs
DWN
Finanzen
Finanzen DAX aktuell stabil: Leitindex bleibt in Reichweite des Rekordhochs
18.08.2025

Der DAX-Kurs zeigt sich zum Handelsstart am Montag stabil, das Rekordhoch bleibt weiterhin in Reichweite. Doch politische Unsicherheiten,...

Selenskyj bei Trump: Weg zu einem Abkommen für die Ukraine?
DWN
Politik
Politik Selenskyj bei Trump: Weg zu einem Abkommen für die Ukraine?
18.08.2025

Selenskyj bei Trump: In Washington treffen sich politische Gegensätze. Während Putin Druck aufbaut, sucht der US-Präsident nach einem...

Wadephul in Japan: Ausbau der Partnerschaft zwischen Berlin und Tokio
DWN
Politik
Politik Wadephul in Japan: Ausbau der Partnerschaft zwischen Berlin und Tokio
18.08.2025

Wadephul in Japan wirft ein Schlaglicht auf die wachsende Partnerschaft zwischen Berlin und Tokio. Unternehmer blicken gespannt auf neue...