Unternehmen

Verjährung von Urlaubsansprüchen: Wann Resturlaub verfällt – und wann nicht

Urlaub verfallen? Von wegen. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat klargestellt: Ohne klare Belehrung bleibt der Urlaubsanspruch bestehen – auch über Jahre hinweg. Für Arbeitgeber kann das teuer werden, für Arbeitnehmer eröffnet sich eine Chance auf Nachzahlungen.