Bund sichert Deutschlandticket-Finanzierung bis 2030 ab

Das beliebte Deutschlandticket bleibt den Fahrgästen erhalten: Bund und Länder haben sich auf eine langfristige Finanzierung bis 2030 geeinigt. Damit ist die Fortführung des günstigen Monatstickets für den Nah- und Regionalverkehr auf der Zielgeraden – eine wichtige Weichenstellung für den öffentlichen Verkehr in Deutschland.
Im Folgenden:

  • Warum das Deutschlandticket nach dem Bundestagsbeschluss langfristig gesichert ist.
  • Wie die finanzielle Zukunft des 49-Euro-Tickets bis 2030 aussieht.
  • Welche Preiserhöhungen für das beliebte Nahverkehrsticket geplant sind.

