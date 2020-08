EILMELDUNG: Überfall auf Geldtransporter in Berlin

Lesezeit: 1 min

In Berlin wurde ein Geldtransporter überfallen. Im Zusammenhang mit dem Überfall soll der Transporter in Brand geraten sein.

Mehr zum Thema : Deutschland > Kriminalität > Benachrichtigung über neue Artikel : Deutschland

Kriminalität



Im Zusammenhang mit einem Überfall ist in Berlin ein Geldtransporter in Brand geraten. Am Dienstagvormittag hatte die Polizei auf Twitter gemeldet, dass in Berlin-Wilmersdorf nach ersten Erkenntnissen ein Geldtransporter überfallen worden sei. Von der Feuerwehr hieß es dann, ein Fahrzeug sei in Brand geraten - wobei sich später herausstellte, dass es sich um einen Geldtransporter handele. Eine verletzte Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Einsatzort vor einer Bankfiliale.

Angaben zum Zusammenhang mit dem von der Polizei gemeldeten Überfall konnte die Feuerwehr zunächst nicht machen. Auch eine Polizeisprecherin konnte auf Anfrage noch keine weiteren Auskünfte erteilen. Nach unbestätigten Medienberichten sollen bei dem Überfall auf einen Geldtransporter auch Schüsse gefallen sein, Täter seien geflüchtet.

Erst vor wenigen Tagen hatte in Berlin der gescheiterte Raubüberfall auf eine Postbank-Filiale in einem Karstadt-Gebäude größere Aufmerksamkeit erregt. In der Bankfiliale sollte laut Polizei gerade ein Geldautomat aufgefüllt werden. Der Mitarbeiter des Geldtransportunternehmens wehrte sich gegen die Räuber, so dass diese bei der Tat am Freitag Reißaus nahmen.